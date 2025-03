Sportnews.eu - Leclerc sorprende: “Non è la Ferrari la più forte”

Il pilota della Rossa non indica nel Cavallino Rampante il team favorito per la stagione 2025 di Formula 1. Per lui la scuderia da battere è un’altra.Charlespreferisce tenere un basso profilo dopo gli ultimi test preseason. Quanto visto in Bahrein lascia tutto sommato fiduciosa la, nonostante qualche perplessità. È opinione diffusa degli addetti ai lavori che sia diventata la McLaren la scuderia da battere nel mondiale 2025, con la Red Bull a sua volta indicata come vicinissima al team di Woking capeggiato da Andrea Stella. Permane l’incognita della gestione tra Lando Norris ed Oscar Piastri.: “Non è lala più” – sportnews.eu Foto AnsaNon stabilire già dall’inizio chi dovrà essere la prima guida rischia di far perdere dei punti preziosi in ottica Mondiale Piloti, come già era successo nella scorsa stagione, quando a Norris venne imposto di lasciare la vittoria al suo compagno di squadra al GP di Ungheria del 2024.