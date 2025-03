Ilgiorno.it - Lecco, Statale 36 paralizzata: camion incastrato nella galleria Monte Barro e tamponamento a catena

, 5 marzo 2025 – Undella36 da una parte, undall'altra. Il traffico e completamente paralizzato. Unista alla guida di un autoarticolato con rimorchio carico di materiale edile è rimasto bloccato nel tunnel dedella36. E' successo questa mattina intorno alle 6 a metàin direzione sud, daverso Milano. All'inizio agenti della Polizia stradale e funzionari di Anas hanno chiuso solo la corsia dove il mezzo pesante è rimasto fermo, poi hanno chiuso entrambe le corsie e quindi un tratto di Superstrada, in pieno orario di punta. Sul posto, i vigili del fuoco del fuoco, intervenuti con un'autogru, per spostare il, solo dopo aver rimosso il carico per poterlo alleggerire e movimentare più agevolmente.