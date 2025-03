Sportnews.eu - LeBron James stellare, la stella dei Lakers infrange un record assoluto nella storia dell’NBA

, segna un altro, abbattendo il muro dei 50 mila punti.La scorsa notte laè cambiata, ancora una volta. Il pubblico ha assistito al compimento di un lungo progetto, raggiunto con caparbietà, sacrificio, coraggio, e ovviamente tanto talento. Merito di, ormai una leggenda del basket, uno dei cestisti più importantidi questo sport,degli L.A.a canestro durante un match (Sportnews.eu)Era già nel firmamento del basket, ma la scorsa notte, nel match contro i New Orleans Pelicans,ha infranto un altro, superando i 50 mila punti in carriera. Mai nessuno così in alto, con il traguardo raggiunto con uno spettacolare tiro da tre all’inizio del primo quarto della partita.