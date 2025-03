LeBron James il traguardo dei 50 000 punti e il fattore Doncic | Luka può allungargli la carriera?

Leggi su Sportface.it

Nella notte italianaha scritto un’altra pagina di NBA, tagliando ildei 50.000tra regular season e playoff. Lo ha fatto in grande stile, come suo solito, all’interno di una prestazione da 34, 8 rimbalzi e 6 assist nella vittoria per 136-115 contro i New Orleans Pelicans. I Los Angeles Lakers volano raccogliendo la settima vittoria consecutiva che vale l’attuale secondo posto nella Western Conference. E su questi numeri c’è molto di “King”, che a 40 anni suonati continua a giocare su livelli straordinari, addirittura in linea con quelli di oltre dieci anni.– Foto John E. Sokolowski-Imagn Images/Sipa USA, a 40 anni replica i numeri di 13 anni faE non è un modo di dire, come ha dimostrato una grafica preparata dalla tv locale che che trasmette le partite dei Lakers.