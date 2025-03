Foggiatoday.it - Le vacche ‘sacre’ che ingrassano la mafia garganica

Leggi su Foggiatoday.it

“Avete presente la mucca sacra, come usano in Calabria? Noi ce l'abbiamo nel Gargano”. Marco Raduano, ex boss di Vieste e oggi collaboratore di giustizia, svela il ‘sistema’ dei pascoli sul Promontorio a nord della Puglia, dove intere mandrie, tenute allo stato brado, hanno facoltà di muoversi.