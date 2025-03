Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di mercoledì 5 marzo

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di2025 Ariete Chi vi ha svegliati con un bacio sulla fronte? Venere, l'allodola del mattino, che canta per voi e annuncia un giorno bello come un paesaggio toscano quando comincia a sentire l'arrivo della primavera. Noi possiamo dire che questo passaggio stagionale è assolutamente positivo per voi, anche il furioso Marte non può fare nulla contro il primo quarto di Luna che inizia in Gemelli. Come sfruttare un momento così favorevole? Lanciatevi nel settore che vi interessa. Toro Giorno interessante per i contatti professionali, nuovi progetti, collaborazioni. Molte cose sono ancora incerte ma intanto anche oggi arriva una bella spinta della Luna in mattinata nel vostro segno e poi entra in Gemelli dove diventerà primo quarto.