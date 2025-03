Ilfattoquotidiano.it - Le Saline di Trapani e Marsala verso il riconoscimento Unesco: nella Sicilia nord-occidentale tra mulini a vento e tramonti mozzafiato

La“bedda” ricca di storia e tradizione, è la protagonista di un’importante candidatura: le. L’ambiente naturale delledi, Paceco e, uno dei simboli più belli del territorio trapanese, mirano a ottenere l’inserimento tra le “Riserve della Biosfera” nel programma “Man and the Biosfera” (MAB), volto a favorire l’utilizzo sostenibile delle risorse naturali a beneficio delle comunità locali attraattività di ricerca, controllo, educazione e formazione. Queste aree, nate da secoli di tradizione estrattiva, sono molto più che semplici luoghi di produzione del sale, ma sono dei veri e propri laboratori naturali, in cui habitat, paesaggi esi sovrappongono in un mosaico di vasche e canali, cadenzati dal perpetuo movimento dell’acqua e dai mucchi di sale.