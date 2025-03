Nerdpool.it - Le nuove Razer BlackShark V2 X for PlayStation & for Xbox nei colori “White” e “Quartz”

Ora è possibile immergersi nel suono degli esport con stile grazie alleV2 X for; fornei” e “”. Con licenza ufficiale, queste colorazioni conferiscono un look elegante e moderno a una delle più celebri cuffie, offrendo ai gamer su console un’ulteriore possibilità di personalizzare il proprio setup e sperimentare prestazioni audio di livello professionale.LeV2 X persi sono guadagnate la reputazione di cuffie ‘must-have’ per il gioco competitivo su console, offrendo un’immersione totale grazie ai driver TriForce da 50 mm di, al microfono cardioide HyperClear per comunicazioni cristalline e alla cancellazione passiva del rumore avanzata.Progettate per lunghe sessioni di gioco, la loro struttura leggera e i cuscinetti auricolari in memory foam garantiscono comfort per tutto il giorno, mentre la piena compatibilità con console e PC le consacra come la scelta ideale per i giocatori che ricercano prestazioni e versatilità.