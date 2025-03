Ilpiacenza.it - Le notizie del Comune arrivano anche via Whatsapp

Leggi su Ilpiacenza.it

È ufficialmente operativo, dopo un breve periodo di sperimentazione interna all’ente, il nuovo canaledeldi Piacenza, cui tutti i cittadini interessati possono iscriversi in modo immediato, gratuito e tutelando la propria privacy, dal momento che non è richiesta in alcun modo la.