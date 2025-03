Quotidiano.net - Le lacune del nostro arsenale: “Le tecnologie sono la priorità”

Roma, 5 marzo 2025 – Difesa europea il dado è tratto, ma la strada è lunga. Professor Alberto Pagani , docente all’università di Bologna e advisor nel settore di sicurezza, terrorismo e intelligence, approva il piano di 800 miliardi annunciato da Ursula von der Leyen per la Difesa Ue? “È sbagliato chiamarlo riarmo. Lecon cui utilizzare quei soldi non saranno solo gli armamenti. Abbiamo bisogno delleabilitanti, che servono sia per scopi militari, per far funzionare le armi moderne, che negli usi civili”. Ovvero? “Bisogna essere autonomi nella copertura satellitare, orbita media e bassa, necessaria per le comunicazioni e per l’intelligence. Fino ad oggi ci siamo affidati agli Usa, ma non possiamo dipendere da Elon Musk, che può decidere se concederci o no l’uso della rete Starlink.