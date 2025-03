Liberoquotidiano.it - "Le faccio una sola domanda": Silvia Sardone travolge Bonaccini in diretta | Guarda

Duro attacco di, europarlamentare della Lega Salvini Premier, a Stefano, presidente ed europarlamentare del Partito Democratico, asfaltato nello studio di “È Sempre CartaBianca”, programma di approfondimento politico e sociale, condotto dall'omonima Bianca Berlinguer, in onda ogni martedì in prima serata su Rete 4. Si parla di tagli alla sanità pubblica, un problema cronico di questo Paese, che rende difficile le cure ai meno abbienti, spesso costretti ad attese infinite per poter sostenere esami fondamentali per la propria salute. Laincolpa i governi di sinistra, che hanno operato negli anni tagli vertiginosi, a danno dei cittadini, e si scaglia contro, che non ha mai detto mezza parola contro i suoi sodali: “100% pubblico, se c'è un privato che fa una roba buona io non posso accreditarlo e fare in modo che, ad esempio, la signora Maria possa scegliere se andare a farsi curare sempre con un sistema pubblico o dove preferisce, perdonatemi ma di cosa stiamo parlando”.