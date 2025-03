Ilgiorno.it - Le corse di addestramento al Palio di Legnano anche quest’anno si terranno sul “Sabbione”

(Milano), 5 marzo 2025 – Ledivengono riconfermate grazie all’impegno delle otto contrade deldied il tracciato, per quattro anni consecutivi, resterà a disposizione per prove libere ediorganizzate dal Collegio. Dopo un annuncio a gennaio, che molti ritenevano forse un po’ troppo ambizioso, i lavori sono ormai in dirittura d’arrivo. In questi giorni sarà ultimato lo steccato e, dopo i controlli dell’ente ministeriale, si potrà finalmente dare il via alle attività preparatorie per il2025. Tuttavia, dietro l'entusiasmo per questo risultato, emergono alcune questioni che meritano una riflessione più approfondita. A partire dalle condizioni dell’area, ripristinata con il lavoro volontario dei contradaioli sotto la guida di Andrea Clerici.