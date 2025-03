Lettera43.it - Le condizioni di Papa Francesco: «Ha riposato bene, è stabile»

ha trascorso una notte tranquilla e si è svegliato poco dopo le 8 del mattino. La sala stampa della Santa Sede ha riferito che il Pontefice, ricoverato al Policlinico Gemelli dal 14 febbraio, haregolarmente. Le sue, secondo l’ultimo bollettino medico, sono rimaste «stabili», e non si sono verificati episodi di insufficienza respiratoria o broncospasmo. Nel rapporto serale, i medici avevano confermato che ilera rimasto «apiretico, sempre vigile, collaborante alle terapie e orientato». Come previsto, durante la notte è stata ripresa la ventilazione meccanica non invasiva con maschera per l’ossigeno, che è stata mantenuta fino al mattino. La prognosi, tuttavia, resta riservata.Articolo completo: Ledi: «Ha, è» dal blog Lettera43