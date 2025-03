Anticipazionitv.it - Le condizioni di Papa Francesco: aggiornamenti dal Vaticano al 5 marzo 2025

Leggi su Anticipazionitv.it

ha riposato l’intera notte sotto monitoraggio medico presso il Policlinico Gemelli. Secondo l’ultimo bollettino del, il Pontefice ha alternato ossigenoterapia ad alti flussi e ventilazione non invasiva (NIV). Nonostante lesiano definite stabili, gli specialisti mantengono alta l’attenzione per evitare nuove crisi respiratorie. La prognosi rimane riservata.Le crisi respiratorie e il monitoraggio costanteDalla scorsa settimana,ha affrontato quattro episodi di broncospasmo, costringendo i medici ad aumentare le sessioni di fisioterapia respiratoria. Il quadro polmonare mostra segnali di recupero, ma la polmonite bilaterale continua a richiedere cure costanti. L’equipe medica del Gemelli sta bilanciando riposo e terapie per stabilizzare definitivamente il Santo Padre.