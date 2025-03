Lortica.it - Le città del futuro: ecosistemi vivi e autosufficienti

Immagina di svegliarti in unache respira insieme alla natura, in cui l’energia viene generata dal sole che filtra attraverso i tetti delle case, l’acqua piovana viene raccolta e purificata per essere riutilizzata, e gli alberi non sono solo arredo urbano, ma parte integrante di un equilibrio perfetto tra uomo e ambiente.Questa non è fantascienza, ma la direzione verso cui si stanno muovendo lee sostenibili. Non si tratta solo di pannelli solari sui tetti o di qualche isola pedonale in più, ma di una trasformazione profonda che cambia il modo in cuiamo, lavoriamo e interagiamo con lo spazio urbano.che vivono di luce propriaAlcuni esperimenti concreti esistono già. Pensa a Masdar City, negli Emirati Arabi, un laboratorio a cielo aperto dove le auto a benzina sono bandite e la mobilità è elettrica e sotterranea.