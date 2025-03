Ilfattoquotidiano.it - “Le ceneri ci ricordano che siamo polvere, la morte è una realtà con la quale dobbiamo fare i conti”: l’omelia di Papa Francesco

“Le sacreciche, ma ci incamminano verso la speranza a cuichiamati” e laè “unacon la“. Sono le parole dinelpreparata per la celebrazione del mercoledì delle. Il Pontefice è al ventesimo giorno di ricovero al policlinico Gemelli e, nella giornata che segna l’inizio della Quaresima, parla della sofferenza, della malattia e della: “Fatti di cenere e di terra – prosegue il– tocchiamo con mano la fragilità nell’esperienza della malattia, nella povertà, nella sofferenza che a volte piomba improvvisa su di noi e sulle nostre famiglie”. Dramma della“che nelle nostre società dell’apparenza proviamo a esorcizzare in molti modi e a emarginare perfino dai nostri linguaggi, ma che si impone come unacon la, segno della precarietà e fugacità della nostra vita”Il suo quadro resta complesso con la prognosi riservata, il Pontefice – è stato ancora ribadito – non è fuori pericolo: ha riposato bene nella notte, si è svegliato poco dopo le 8, ha riferito la sala stampa della Santa Sede.