Le antenne degli artisti annusano i cambiamenti Anche per chi fa politica

Paolo Asti vanta un prestigioso curriculum con produzioni e cura di eventi culturali in Italia e nel mondo con l’associazione Startè. Ha collaborato con decine ditra cui il maestro dell’astrazione geometrica Eugenio Carmi. Vanta una laurea honoris causa negli Usa e un master alla Luiss in Cultural Skills. È direttore del magazine Startè Republic e dal 2018 lavora con la casa editrice Allemandi - Il giornale dell’Arte. Come vede oggi la nostra città rispetto al mercato dell’arte contemporanea? "La Spezia conta collezionisti che custodiscono opere importanti, Camec e Museo Lia nati per ospitare le collezioni donate da alcuni di loro. Vedo spezzini acquistare opere alle fiere di settore, ma la città è fuori dal mercato dell’arte, sebbene si cominci a comprendere quanto sia importante il rapporto tra arte e impresa e come l’arte sia utile per comunicare.