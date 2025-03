Iltempo.it - Le acrobazie di Schlein: "Non siamo come la destra...", imbarazzo da Berlinguer

Bufera Qatargate sulla sinistra europea e italiana. La Procura Federale belga ha chiesto al Parlamento Europeo di revocare l'immunità di due eurodeputate del Pd (gruppo S&D), Alessandra Moretti ed Elisabetta Gualmini, nell'ambito delle indagini per presunta corruzione e ingerenze straniere nelle attività dell'Aula ribattezzata Qatargate. Gli eurodeputati del Pd, in una nota, si dicono "convinti dell'assoluta estraneità di Alessandra Moretti ed Elisabetta Gualmini ai fatti contestati dalla Procura belga, che per proseguire le indagini ha richiesto al Parlamento Europeo di sospendere il regime di immunità. Le conosciamopersone di spiccata onestà e dedizione al loro lavoro nelle istituzioni ed esprimendogli la nostra solidarietà e vicinanza, apprezziamo la loro disponibilità a collaborare con la magistratura belga".