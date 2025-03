Amica.it - Le 8 giacche più desiderate della primavera 2025

Appena sboccia la, la giacca diventa il fulcro dello stile personale. Simbolo di un’eleganza consapevole che attraversa il tempo con disinvoltura, i modelli più In di stagione vantano linee pulite e costruzioni sofisticate. Qualivanno di moda? I grandi classici, rivistati tramite volumi inaspettati, silhouette affilate e dettagli che rivelano una nuova idea di raffinatezza. Dal trench alla giacca in suede, il ritorno del parka e la sorpresa di impermeabili chic: le migliorida mezza stagione hanno la capacità di risvegliare lo stile nei propri look. Coniugando una praticità pronta a sbalzi di temperature e un’eleganza già testata in passerella.