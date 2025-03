Panorama.it - Le 10 serie tv da non perdere in streaming e in tv a marzo

Leggi su Panorama.it

si preannuncia un mese imperdibile per gli amanti delleTV, con un calendario ricco di attesissimi ritorni e nuove uscite tutte da scoprire. I fan dei supereroi potranno finalmente esultare per il comeback di Daredevil, mentre gli appassionati di fantasy si immergeranno nella terza stagione de La Ruota del Tempo. Per chi ama i crime drama giovanili, arriva la quinta stagione di Mare Fuori, mentre Gangs of Milano torna a scaldare gli schermi con nuove vicende criminali. Tra le novità assolute, spicca l’adattamento italiano de Il Gattopardo.Non solo. Anche il mondo dell’intrattenimento inoffre appuntamenti imperdibili: il 6su Sky e Now parte la nuova stagione di Pechino Express, il 27torna la comicità di LOL: Chi ride è fuori su Prime Video, mentre il 31su Netflix debutta la seconda edizione del talent show per rapper Nuova Scena.