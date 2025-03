Ilfattoquotidiano.it - “L’azzardo non è un gioco”: la protesta del M5s in Senato contro il ritorno della pubblicità delle scommesse nel calcio

non è un“. In, mentre si discuteva del dl Ilva, dai banchi del M5s è scattata lacon i cartelli esposti, dopo il via libera di questa mattina in commissione Cultura al provvedimento targato Fratelli d’Italia che, di fatto, permetterà lasugli eventi sportivi, sulle maglie dei calciatori e negli stadi. La risoluzione è stata approvata in vistariforma del, che quindi riaprirà le porte alladeld’azzardo nel mondo del pallone, superando così il divieto imposto nel 2018 con il decreto Dignità.La Serie A si appresta a festeggiare ilalle. Dopo 6 anni di divieto, la Commissione Cultura delha votato l’impegno a revocare tale restrizione, nell’ambito di una riforma complessiva delitaliano.