Lettera43.it - «L’azzardo non è un gioco»: il M5s contro la pubblicità di scommesse nel calcio

Leggi su Lettera43.it

La commissione Cultura e Sport del Senato ha approvato la risoluzione proposta da Fratelli d’Italia con cui permettere laai siti die did’azzardo nel. Con l’approvazione sarà superato di fatto il divieto che vige dal 2018 e imposto dal Decreto Dignità. Un sì che è arrivato non senza scontri politici, visto che Pd e Movimento 5 stelle si sono fermamente opposti alla risoluzione. Tanto che durante l’intervento del capogruppo pentastellato in Commissione, Luca Pirondini, dai banchi del M5s sono stati alzati diversi cartelli con su scritto la frase: «non è un».LEGGI ANCHE: L’escamotage delledie le contraddizioni di chi fa la predicaPirondini: «No a favorire le lobby deld’azzardo»Nel suo intervento Pirondini ha spiegato che «il M5s è contrario a impoverire i cittadini italiani per favorire le lobby deld’azzardo.