Sport.quotidiano.net - Lazar Samardzic sparito col freddo: il fantasista serbo dell’Atalanta non segna più da dicembre

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bergamo, 5 marzo 2025 – Nella volata finale l’Atalanta spera di ritrovare il talento di. Il 23enneè il giocatoredai radar in questo 2025 insieme a Charles De Ketelaere. Il vistoso calo di rendimento del belga ha oscurato quello altrettanto netto dell’ex Udinese, che da tre mesi non impatta minimamente nel fronte offensivo nerazzurro. Deludenti i suoi numeri: in campionato appena 2 gol e 1 assist in 24 giornate. Una rete decisiva a settembre a Bologna, una grande partita a fine ottobre contro il Monza con un gol e un assist, poi basta. Assenza di pericolosità Il numero 24 nerazzurro ha poito un gol in Champions nel 6-1 contro lo Young Boys a novembre e aè stato protagonista nell’altro facile 6-1 al Cesena in coppa Italia, con una doppietta e un assist, ma si trattava appunto di gare da punteggio tennistico.