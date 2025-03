Ilprimatonazionale.it - Lavrov e il woke alla russa: “Tutta colpa degli europei”

Roma, 5 mar – Era difficile segnare un punto così alto sulla scala del: a riuscirci è stato il MinistroEsteri della FederazioneSergej Viktorovi?. In un’intervista del 2 marzo con Krasnaja Zvezda (“Stella Rossa”) – maggiore organo di comunicazione del Ministero della difesa della Federazionee, fino al 1991, di quello sovietico – il Ministro si è lasciato andare a delle considerazione anti-europee.e il“Tutte le tragedie del mondo hanno avuto origine in Europa o sono accadute a causa delle politiche Europee. La colonizzazione, le Crociate, la Guerra di Crimea, Napoleone, la Prima guerra mondiale, Hitler.“. Non sono parole che arrivano da qualche no-global, o da qualche siglaoccidentale che trova nel maschio bianco europeo la radice di ogni male.