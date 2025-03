Lavoro quasi l’80% delle aziende italiane ricorre all’Intelligenza Artificiale | indagine di EY

Leggi su Ildenaro.it

La graduale adozione della IA, nello specifico della IA generativa, nel mondo delha subito una significativa accelerazione negli ultimi anni, passando dal 22% di lavoratori che nel 2023 hanno rilevato un miglioramento di rilievo circa la propria produttività, al 75% nel 2024 a livello mondiale, secondo il campione complessivo. In Italia, l’adozione della IA generativa in ambito lavorativo ha raggiunto il 79%, in una forbice che va dal 100% in settori come i servizi professionali e le scienze della vita al 34% nel settore dei media. Questi sono alcuni degli esiti dell’EY Work Reimagined Survey 2024, che ha coinvolto oltre 17 mila dipendenti e1.600 datori diin 27 settori e 23 Paesi, inclusa l’Italia, esplorando come la trasformazione tecnologica, supportata dall’evoluzionecompetenze, possa creare opportunità di crescita per i lavoratori e i datori di