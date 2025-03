Romadailynews.it - Lavoro: Piano assunzione 2025-2027 di Roma Capitale, predisposte 1.600 assunzioni

La giunta capitolina ha dato il via libera alla delibera che anticipa la sezione relativa al nuovoassunzionaleall’interno delintegrato di attività e organizzazione (Piao). Sono stateoltre 1.600complessive, come comunicato in una nota ufficiale.Si tratta di un atto di programmazione dell’amministrazione diper le future acquisizioni di personale, realizzato nel rispetto delle normative vigenti in materia di capacità assunzionale e bilanci finanziari. Per il, il nuovoprevede principalmente 773 nuovea tempo indeterminato di personale non dirigente, di cui 240 nel settore scuola con la stabilizzazione di educatori di asilo nido e insegnanti di scuola dell’infanzia e 250 nuovi agenti della polizia locale.Ulteriori 174per profili tecnici e amministrativi, funzionari e istruttori avverranno tramite avvalimento in convenzione con la Città metropolitana die 90 tramite concorsi per operatori di servizi vari e funzionari ambientali.