Lavoro nero e sicurezza nella aziende agricole, denunciati tre imprenditori

Fermo, 5 marzo 2025 - Controlli a tappeto presso le, tre, diversi operai inscoperti, con irregolarità e sanzioni per 30mila euro. E’ questo il bilancio dell’attività dei carabinieri del Comando provinciale di Fermo e di quelli del Nucleo ispettorato deldi Ascoli Piceno, finalizzata a prevenire e reprimere i fenomeni dello sfruttamento nel settore delle impresee a verificare il rispetto della normativa sulla tutela delladei lavoratori. A conclusione di un'importante operazione ispettiva congiunta i militari del Nucleo ispettorato deldi Ascoli Piceno, sotto la direzione del Comando carabinieri per la tutela del, hanno denunciato in stato di libertà e sanzionato diversi titolari didel Fermano.