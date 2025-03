Lanazione.it - Lavora nell’orto con la motozzappa, travolto dalle lame: grave un uomo di 60 anni

Castel del Piano (Perugia), 5 marzo 2025 – Brutto incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, 5 marzo, a Castel del Piano. Undi 60, mentre era impegnato in lavori con la motozappa all'interno dell’orto di pertinenza della propria abitazione, è stato improvvisamentedell’attrezzo. Da accertare le cause e dinamica dell’incidente. All’arrivo sul posto, la squadra dei vigili del fuoco ha provveduto a liberare l’, che,prime valutazioni, non presentava pericoli di vita. Le ferite riportate hanno interessato gli arti, senza coinvolgere organi vitali. L’è stato affidato alle cure del personale del 118, giunto sul posto con un’ambulanza e con il supporto dell’elisoccorso per il trasporto sanitario.