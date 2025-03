Ilrestodelcarlino.it - L’Autorità portuale rassicura: "Navette e deposito bagagli, l’accoglienza sarà garantita"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bando al porto per i servizi ai passeggeri: dopo l’attacco da parte della Dorica Port Services arrivano le precisazioni deldi sistemadel mare Adriatico centrale: "I servizi di assistenza sanitaria e pronto intervento incendio, non saranno eliminati. Al contrario, la Croce Rossa Italiana, soggetto affidatario dello specifico servizio, dispone dal 2024 di un locale ambulatorio al terminal biglietterie. Già dal 2023, l’Adsp ha creato un percorso interno al terminal passeggeri esclusivamente riservato al transito dei mezzi di soccorso, inclusi i mezzi antincendio, che consente di intervenire con assoluta tempestività in porto. Il precedente bando per il servizio di instradamento prevedeva soltanto la possibilità di un primo intervento e di tempestiva segnalazione, quest’ultima funzione mantenuta anche nell’attuale bando.