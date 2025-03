Spazionapoli.it - Lautaro smentisce ancora la bestemmia: la risposta fa infuriare i tifosi del Napoli

Martinez ha rispostouna volta in modo molto duro in merito al caso: smentite un’altra volta le accuse.Il caso coinvolgenteMartinez ha provocato feroci critiche fra idel. L’argentino è stato infatti ripreso dalle telecemare al termine della gara contro la Juventus mentre ripeteva continuamente quella che sembrava chiaramente essere un’espressione blasferma. Ciò ha causato feroci proteste e in tanti hanno chiesto nei suoi confronti l’applicazione dell’articolo 37 del Codice di Giustizia Sportiva, che prevede la squalifica per una o più giornate per coloro che vengano colti in simili espressioni.tutto: “Accusato di una cosa non vera”ha fin da subito risposto molto piccato alle accuse, smentendo di aver proferito bestemmie ma di aver ripetuto solo un insulto.