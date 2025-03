Inter-news.it - Lautaro Martinez: «Inter, merito del gruppo! A San Siro mentalità da 0-0!»

Leggi su Inter-news.it

L’esce dallo Stadio de Kuip con una vittoria importantissima sul Feyenoord.racconta a Sky Sport le proprie sensazioni al termine della prima gara degli ottavi di finale di Champions League.LA PRESTAZIONE – Dopo il 2-0 di Feyenoord-dichiara: «Sono molto contento per questa vittoria perché nelle difficoltà l’ancora una volta ha dimostrato che ilriesce a coprire tutto. Siamo contenti anche se nel primo tempo potevamo fare meglio. Credo che in generale abbiamo fatto un’ottima gara in uno stadio difficile con un ambiente molto caldo. Adesso dobbiamo pensare a preparare la prossima gara, sicuramente con un nostro vantaggio ma scendere in campo con uno 0-0 nella testa ci porterà grande soddisfazione».nel post di Feyenoord-ILprosegue: «Io non posso dire che la Champions League è l’unico obiettivo dell’perché direi una bugia.