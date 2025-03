Inter-news.it - Lautaro Martinez: «Il gol? Ho urlato prima! Lavorato per il record»

MVP di Feyenoord-Inter 0-2, dopo ilche ha chiuso i conti. L’attaccante argentino festeggia a Inter TV.DAdiventa in Feyenoord-Inter il miglior marcatore nerazzuro in Champions League: «Laparola che mi viene in mente è orgoglio. Hotantissimo, da quando sono arrivato qua in questo posto meraviglioso non avevo mai pensato a questo traguardo personale in una competizione di così tanto prestigio. Uno lavora per raggiungere i traguardi di gruppo, poi i traguardi personali sono qualcosa di speciale. Ringrazio i compagni, lo staff e la mia famiglia. Il? Credo che è una ripresa del portiere, la prende Piotr Zielinski e io urlo. Ho stoppato e cercato di calciare subito, il più forte possibile. Emergenza Inter? In questo periodo abbiamo avuto difficoltà ma il gruppo ha dimostrato grande personalità e unione: è la caratteristica principale di questo gruppo, c’è sempre».