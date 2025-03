Internews24.com - Lautaro Inter, il gol contro il Feyenoord manda nella storia il Toro! Battuto un altro record

di Redazione, il golililunper il capitano nerazzurroGrandissima ed importante vittoria per l’di Simone Inzaghi, che grazie alla vittoria per 0-2 in casa del, ipoteca il passaggio del turno in vista del ritorno in programma a San Siro. Serata e gol fondamentale perMartinez, che sale a quota 6 in questa competizione, ma soprattutto a 18 reti europee con la maglia dell’. Come riporta Opta, ilè ora il miglior marcatore delladel club in Champions League. Superato Mazzola6 & 18 – #Martínez ha stabilito il suodi gol in una singola edizione di #UEFAChampionsLeague (6) ed è diventato il miglior marcatore in solitariadell’#in Coppa dei Campioni/UCL (18 gol, uno in più di Sandro Mazzola).