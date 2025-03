Internews24.com - Lautaro, il Toro può scrivere la storia: se segna diventa primo in questa incredibile classifica dell’Inter

Leggi su Internews24.com

di RedazioneMartinez, ilpuòlain Feyenoord Inter, col gol diventerebbeinsuperin casa nerazzurra, i dettagli Feyenoord Inter non è una partita come le altre. Lo sa bene Simone Inzaghi, che intervenuto in conferenza stampa ieri pomeriggio ha spiegato a gran voce: «Non si ragiona, si lavora e si cerca di dare soddisfazioni alla nostra società e ai nostri tifosi. Sappiamo che siamo in emergenza, un’emergenza che non mi era mai capitata da quando alleno». Chi non mancherà è alle 18e45 èMartinez, reduce da un rendimento in Champions League a dir poco eccezionale, ricordando come nelle ultime due nella competizione l’argentino sia andato a segno sia contro lo Sparta Praga, che contro Monaco a San Siro. Bene, qualoradovesse – non ce ne vogliono i più scaramantici –re anchesera contro il Feyenoord, diventerebbe automaticamente il miglior marcatore di sempre nelladell’Inter proprio in Champions League (considerando naturalmente anche quandoera denominata Coppa dei Campioni).