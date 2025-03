Internews24.com - Lautaro, il capitano nerazzurro a caccia di quel record. Feyenoord Inter è l’occasione per raggiungerlo

di Redazione, ilè adi unimportante. Inil Toro potrebbeOggi mercoledì 5 febbraio si gioca, partita valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Nel match di oggi, qualora segnasse, potrebbe già superare la sua miglior stagione europea. La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione.– «E’ l’unico ad aver giocato tutte e 37 le partite di Champions dell’sotto la gestione di Inzaghi. Ed è anche il bomber di coppa da quando c’è Simone in panchina: 11 reti segnate, davanti a Dzeko (7 gol) e Calhanoglu (4). Questa stagione, poi, ha tutte le premesse per diventare la migliore dell’argentino dal punto di vista realizzativo in Champions:ha già firmato 5 reti, eguagliando lo score dell’edizione 2019-20, con Conte in panchina.