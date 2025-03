Calciomercato.it - Lautaro e il caso bestemmia post-Juve: “Ho chiarito tutto”

Il capitano dell’Inter protagonista nel match contro il Feyenoord torna a parlare dell’episodio avvenuto nel fine gara contro lantusIl gol siglato contro il Feyenoord lo ha portato in cima alla classifica marcatori all-time dell’Inter nella Champions League.Martinez è stato assoluto protagonista nella partita contro il Feyenoord ed è stato premiato come migliore in campo.Martinez Mvp del match contro il Feyenoord (LaPresse) – Calciomercato.itL’attaccante nerazzurro ha parlato ai microfoni di ‘Prime Video’ della gara, ma anche di altro: “Il gol e il record? Sono grato all’Inter per questo traguardo, ringrazio tifosi e compagni, senza i compagni questi traguardi non sarebbero mai arrivati. Ringrazio la mia famiglia, sia quella in Argentina sia quella in Italia. Il merito è di tutti loro”.