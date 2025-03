Ilfoglio.it - L'attacco di Conte al Salva-Milano non sorprende più di tanto

Quasi svenivo, sapete, quando ho letto che il Movimento cinque stelle ha attaccato il, e che Giuseppelo ha definito uno scempio. Ma, mi son detto, come può essere contro un disegno di legge che favorisce l’edilizia quel partito che ha sempre visto nello sviluppo solo e solun’occasione di corruttela? Come può essere contro un disegno di legge che intende pianificare le costruzioni in città quel partito che ha lanciato bonus estemporanei a persone a caso che volevano ristrutturarsi casa? Come può essere contro un disegno di legge che garantirebbe lavoro quel partito che ha imperniato il proprio programma sulla distribuzione di denaro gratis? Come può essere contro un disegno di legge che va incontro alla città più produttiva del nord quel partito che pesca i propri voti dal placido bacino della provincia meridionale? Come può essere contro un disegno di legge che riconosce la specificità diquel partito radicato sull’uno vale uno, e per il quale, di conseguenza, il capoluogo lombardo dev’essere soluna Truccazzano un po’ più popolosa? Niente, proprio non me ne capacitavo; alla fine hanno dovuto portarmi i sali.