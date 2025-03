Romadailynews.it - Latina: spari contro carabinieri liberi da servizio ad Aprilia, un arresto, indagini in corso

Duefuorisono stati aggrediti la scorsa notte a colpi di arma da fuoco mentre erano in auto in via Lazio ad, in provincia di.Un gruppo a bordo di due auto ha sparato cinque colpi di pistola, ferendo entrambi i militari con lievi lesioni agli arti inferiori.Gli investigatori ritengono che l’aggressione possa essere stata causata da uno scambio di persona e che possa essere collegata alle attività criminali delle bande locali che utilizzano armi da fuoco.Precedentemente, erano stati sparati 13 colpi in via Belgio. Lecondotte dal reparto territoriale die dal nucleo investigativo dihanno portato all’di un uomo di origini croate trovato in possesso di due pistole semiautomatiche e un revolver.Attualmente, si stanno effettuando accertamenti sull’arma per verificare se sia stata utilizzata nell’aggressione ai danni dei