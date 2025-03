Lanazione.it - L’asfalto appena steso 'sgrana': il Comune obbliga la ditta di rimediare a proprie spese

Levanto (La Spezia), 5 marzo 2025 - Ad un mese e mezzo dall’asfaltatura della strada in località Albero d’Oro, alla periferia di Levanto, i mezzi dellache a metà gennaio aveva eseguito l’intervento nella mattinata di oggi sono tornati sul tratto di carreggiata oggetto dei lavori per ripristinare il manto bituminoso che 'va'. Il problema è nato in seguito alla constatazione che una fornitura del materiale bituminoso non era conforme agli standard previsti: di conseguenza, il tappetino, nonostante fosse statoda poco tempo, aveva già mostrato una 'tura' nella copertura. “È giusto che quando un lavoro non risulta pienamente conforme a quanto previsto nel disciplinare di incarico, venga nuovamente effettuato a carico dellache lo ha eseguito – spiega il sindaco, Luca Del Bello – .