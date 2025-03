Ilrestodelcarlino.it - L’arte della parola per le strade di Roncofreddo

Dieci incontri di lettura e creatività a Roncofredddo per sperimentare ed esercitare il potere dell’ascolto. Una rassegna dedicata alle letture e all’ascolto che parte dalla biblioteca comunale F.lli Carnacini per poi uscire all’ esterno, nelle vie del paese e in luoghi inaspettati immersi nella natura. L’idea nasce dagli assessori Luciana Garbuglia e Federico Franchini, che coprono rispettivamente gli assessorati, tra gli altri, alla Cultura e alla Lentezza. Manuela Gori di Rubiconda Eventi, cui è stata affidata la realizzazione, è riuscita ad ideare un percorso che sa ben valorizzare gli intenti che sono all’origine di questa rassegna, il cui titolo prende origine da un murales dipinto sulla facciatabiblioteca durante l’ultima edizionePiccola fiera d’Autunno e che riporta una frase di Tonino Guerra: "ma nei piccoli mondi c’è tanta bellezza; se li salviamo, salviamo noi".