Ilgiorno.it - L’arresto di Stefania Nobile, Davide Lacerenza intercettato in Gintoneria: “Ho uno svizzero con 40mila euro, vuole una ragazza in sneakers”

Milano – Le donne erano chiamate “cavalli”, o p. o tr.. mai per nome, l’importante era “pippare” e “strisciare le carte” di credito. Poi l’alcol a fiumi. Costoso e pregiato. E per i clienti speciali, come ereditieri con il portafogli gonfio, imprenditori romagnoli o trentini, youtuber, giornalisti di gossip, influencer, e qualche rappresentante di seconda fila delle forze dell’ordine, c’era un privé con la moquette rosa e un soppalco per il sesso a pagamento. Il locale, assieme a quello ufficioso - La Malmaison - è stato sequestrato ieri mattina all’alba dagli uomini del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf: lì hanno trovato pure un piatto con della cocaina, resti probabilmente dell’ultima serata. Sequestrati anche 900mila, provento di autoriciclaggio, una delle accuse ipotizzate a vario titolo con il favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e la detenzione e spaccio di stupefacenti.