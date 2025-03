Oasport.it - Larissa Iapichino: “Tamberi e Jacobs ci hanno insegnano a credere nei sogni. Gli esperimenti nel lungo…”

Leggi su Oasport.it

è stata tra le protagoniste della conferenza stampa ufficiale che ha anticipato l’inizio degli Europei Indoor di atletica, in programma ad Apeldoorn (Paesi Bassi) dal 6 al 9 marzo. L’azzurra si presenta all’appuntamento con grandi ambizioni, dopo aver conquistato l’argento nella rassegna continentale al coperto di due anni fa e agli ultimi Europei outdoor di Roma.La toscana, che ha sfiorato il podio alle Olimpiadi di Parigi 2024, sarà chiamata a duellare con la tedesca Malaika Mihambo nel salto in lungo dopo essersi espressa in un buon 6.86 a Padova ed è sembrata pimpante ai microfoni: “Siamo una squadra giovane, con tanti talenti, e c’è una grande atmosfera. È sempre un piacere gareggiare in un campionato d’Europa, non vedo l’ora. Sento il clima del gruppo nella squadra italiana, prendiamo ispirazione da chi comeci ha insegnato anei nostri“.