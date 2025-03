Sport.quotidiano.net - L’aria di primavera fa bene alle nostre. Upc Sdh e Vp Canniccia in grande spolvero

VOLLEYSerie B. Dopo due settimane di riposo, riparte col piede giusto l’Upc Sdh che al PalaCamaiore travolge Firenze: dopo un’iniziale testa a testa nel primo set, i padroni di casa hanno vita facile nel conquistare i 3 punti (3-0: 26-24, 25-15, 25-11). La vetta resta a un punto, ma l’Upc Sdh ha il ’bonus’ di una partita in meno. Classifica: Lupi Santa Croce 41, Upc Sdh* 40, Sassuolo 40, Jumboffice* 36, Cus Genova 33, Ama San Martino 32, Trading La Spezia* 30, Invicta Grosseto 29, Toscanagarden 28, Cecina 22, Lupi Pontedera 21, Fiorano Modenese 19, Firenze 12, Scandiano* 12, Isomec Inzani 4. Serie B1. Vittoria roboante del Vpche per la prima volta in stagione s’impone in tre set sul parquet del fanalino di coda Crema. Superato lo scoglio del primo set, le seravezzine hanno portato a casa la vittoria con autorità e coraggio: 0-3 (28-30, 22-25, 21-25).