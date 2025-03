Europa.today.it - L'appuntamento per lasciarsi "da amici", ma lui prova a strangolarla: "Mi sta ammazzando"

Leggi su Europa.today.it

Si danno un, l'ultimo, per chiudere la loro relazione "da" ma finisce con lui che tenta di strangolare la sua ex. Succede a Bolzano, dove un uomo di 35 anni già noto alle forze dell'ordine per episodi di violenza è stato arrestato.L'ultimo, l'sos: "Mi sta.