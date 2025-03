Ilrestodelcarlino.it - L’anno d’oro di Fulminacci: "Con Dalla amore a prima vista"

"È un premio che porta il nome di uno dei cantautori che ho ascoltato di piùdi intraprendere questo lavoro. In modo quasi inconscio, mi ha insegnato tantissimo." Cosìcommenta la vittoria del Premio Ballerino2025 per il percorso artistico, riconoscimento che arriva in un anno di grande crescita per lui: "Ricevere un premio al percorso artistico è una gratificazione immensa. È stato un anno importante: ho realizzato il tour più significativo della mia carriera, ho suonato per lavolta in un palazzetto a Roma davanti a un pubblico numerosissimo. Ora sto tornando a scrivere, a creare qualcosa di nuovo. È un momento di grande trasformazione". Il legame con Lucioè profondo e traspare anche nella sua musica. In ’San Giovanni’, che propone anche ieri sera,canta: "C’è Lucioper vederti ballare, ma non si può fare, c’è Lucioper sentirti cantare ma devo aspettare".