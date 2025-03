Iltempo.it - Landini inneggia alla "rivolta", ma l'Istat certifica il boom di occupati in Italia

Leggi su Iltempo.it

L'occupazione aumenta, i conti pubblici sono in ordine e l'Europa loda il lavoro del governo di centrodestra. È un periodo nerissimo per Elly Schlein, Giuseppe Conte e Maurizio. Letteralmente travolti ieri dai dati dell'. Che hannoto con me a gennaio 2025 vi sia stato un aumento dell'occupazione (+0,6%, pari a +145mila unità) rispetto al mese precedente. E che la stessa abbia riguardato i dipendenti e gli autonomi e tutte le classi d'età ad eccezione dei 35-49enni. Il tasso di occupazione, in assoluto, è salito al 62,8% (+0,4 punti). Numeri di grande impatto, che si sommano al calo delle persone in cerca di lavoro (-0,6%, pari a -9mila unità) e che ha interessato tutte le classi d'età, con l'eccezione dei 25-34enni per i quali il numero di disè cresciuto. Un successo evidente, che Giorgia Meloni ha voluto considerare solo come un punto di partenza.