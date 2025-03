Lanazione.it - Landini a Perugia, appello al voto

Una tutti i cittadini, e in particolare "a quelli che a votare non ci vanno più", è stato rivolto dal segretario generale della Cgil Maurizioper lanciare la campagna a sostegno dei cinque Referendum 2025 su lavoro e cittadinanza in occasione dell’Assemblea delle assemblee di Cgil Umbria. "In un Paese dove a votare il 50% ormai non va - ha affermato - è chiaro che ci rivolgiamo a loro ricordando che questo non è unpolitico in cui si delega qualcuno a rappresentarti ma è undiretto che permette alla persona, che in questo caso dice Sì, di cancellare il giorno dopo le leggi".ha poi spiegato che ilè quindi anche uno strumento "che permette al singolo cittadino di poter decidere". "Questo - ha proseguito - non è per questo o quel partito, per questo o quel governo ma permette alle singole persone votando di migliorare e cambiare immediatamente la propria condizione di vita e di lavoro.