Lanazione.it - Lamporecchio, Antonio Cornacchione in scena con ‘Basta poco’

Leggi su Lanazione.it

(Pistoia), 5 marzo 2025 - Sul palco del Teatro Comunale diarriva lo spettacolo di, che lo vede protagonista con Pino Quartullo e Alessandra Faiella. Una farsa divertente ma ruvida, politicamente scorretta, con alcuni echi del periodo più ‘comicamente impegnato’ del teatro di Dario Fo. Nuovo appuntamento per la Stagione 2024/2025 del Teatro Comunale di, promossa e organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con Fondazione Teatri di Pistoia: domenica 9 marzo (ore 21) è inBasta poco di, che lo vede protagonista assieme ad un istrionico Pino Quartullo e a Alessandra Faiella, per la regia di Marco Rampoldi e con la partecipazione ‘in video’ di Paolo Rossi. Lo spettacolo, prodotto da CMC Nidodiragno, si avvale della collaborazione drammaturgica di Bruno Furnari, di costumi, luci e musiche firmate, rispettivamente, da Laura Liguori, Andrea Lisco e Alessandro Carlà.