Ilfattoquotidiano.it - Lampade Ikea ritirate dal mercato per rischio folgorazione: “Non usatele, la spina non rispetta lo standard di sicurezza”. Ecco i modelli interessati

Allarmeper alcuni prodotti: il colosso svedese dell’arredamento ha disposto il ritiro immediato di diverse illuminazioni ea LED da esterno a causa di undi. “A causa di un errore di fabbricazione, ladi alcuni di questi prodotti è risultata non conforme ad unodie ciò determina undi”, si legge nel comunicato diffuso da. “I clienti in possesso di tali oggetti sono urgentemente invitati a interromperne l’uso e a contattare”.Il problema, spiega l’azienda, riguarda “una particolareutilizzata nei prodotti sopra elencati”, risultata “non conforme ad unodiriguardante il controllo dell’ingresso di acqua“.l’elenco dei prodottirichiamati:LEDLJUS illuminazione a LED da esterno, nero, 24 luciLEDLJUS illuminazione a LED da esterno, nero, 64 luciSOMMARLÅNKE lampada da terra a LED 100 cm da esterno, beigeSOMMARLÅNKE illuminazione a LED da esterno multicolore, 12 lampadineSTRÅLA illuminazione a LED lampeggiante da esterno, color oro, 24 luci a stellaSTRÅLA tenda luminosa a LED da esterno, stella, 48 luciSVARTRÅ illuminazione a LED da esterno, nero, 12 luciUTSUND illuminazione a LED da esterno, nero, 24 luciI prodottidal richiamo, precisa l’azienda, possono essere identificati attraverso tre elementi:Nome del driver per LED: ICPSH24-2-IL-1Data di produzione del driver per LED: (verificare le date interessate nell’elenco fornito dae sui prodotti stessi)Nome della: SYK-02FL’allerta riguarda “unicamente i prodotti che riportano, contestualmente, le tre condizioni di cui sopra (l’assenza anche di una sola condizione esclude il prodotto dal richiamo)”.