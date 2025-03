Laprimapagina.it - L’Allegria

( in attesa della vita che verrà)Vincenzo Calafiore Udine, 5 Marzo 2025 ( in attesa della vita che verrà)“..?Peccato che sia morta! In questa vitasociale triste, dove il malcontento e il rancorenon smettono di crescere fra la gente nauseatada una corruzione talmente esercitata, dadiventare normale, come fosse una funzionevitale: mangiare,bere, fare sesso .. “Vincenzo Calafiore? Peccato che sia morta! In questa vitasociale triste, dove il malcontento e il rancorenon smettono di crescere fra la gente nauseatada una corruzione talmente esercitata, dadiventare normale, come fosse una funzionevitale: mangiare,bere, fare sesso !E’ un pensiero che nel tempo è diventato qualcos’altro,una costante, specialmente questa sera, sempre più lontana dal mare e dalla risacca, sempre più distaccata dalla realtà.